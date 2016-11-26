Команда А.Леня потерпела 12 поражение в НБА

"Санс" имели преимущество в третьей четверти 69:58, однако провалили заключительную четверть, за которую набрали всего 10 очков и уступили с общим результатом 85:98.

А.Лень вышел в стартовой пятерке несмотря на возвращение в состав основного конкурента центрового Тайсона Чендлера и провел в игре 29:09 минуты за которые получил 6 очков (3/6 двухочковые, 0/1 трехочковые), 11 подборов, 4 блок-шота при 7 потерях.

Напомним, что в "Санс" 5 побед и 12 поражений - 14 место в Западной конференции, у "Миннесоты" столько же выигрышей, но на два поражения меньше.