Команда О.Леня зазнала 12 поразки в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У поєдинку регулярного чемпіонату НБА "Фінікс Санс" українця Олексія Леня поступився на власному паркеті "Міннесоті Тімбервулвс", повідомляє УНН.
"Санс" мали перевагу в третій чверті 69:58, однак провалили заключну чверть, за яку набрали всього 10 очок і поступилися із загальним результатом 85:98.
О.Лень вийшов у стартовій п’ятірці попри повернення до складу основного конкурента центрового Тайсона Чендлера і провів у грі 29:09 хвилини за які здобув 6 очок (3/6 двоочкові, 0/1 триочкові), 11 підбирань, 4 блок-шоти при 7 втратах.
Нагадаємо, що у "Санс" 5 перемог і 12 поразок – 14 місце у Західній конференції, у "Міннесоти" стільки ж виграшів, але на дві поразки менше.