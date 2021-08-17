Команда мэра строит новый ЖК в Одессе без разрешительной документации
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Согласно информации на профильном сайте по продаже недвижимости “ЛУН”, новый жилой комплекс в Одессе “Лидерсовский” строится без разрешительной документации, сообщает УНН.
“Разрешение на строительство отсутствует в Реестре строй деятельности”, — указано на сайте.
При этом стоимость квартир, которые запланированы к сдаче в 3 квартале 2022 году, стартуют от 1,57 млн грн.
В “ЛУН” обращают внимание потенциальных инвесторов на то, что они не рекламируют этот ЖК, поскольку на данный момент отсутствует по меньшей мере один из четырех основных документов на строительство.
Как ранее сообщал УНН, заказчики проекта ЖК “Лидерсовский” — компании “Спорт-Сервис” и “Лидер-Парк”, связанные с депутатом Одесского горсовета Андреем Кисловским, членом партии мэра города Геннадия Труханова “Доверяй делам”, который так же владеет дельфинарием “Немо” в партнерстве с первым вице-мэром Михаилом Кучуком.
Согласно официальным документам, на месте строительства должен появиться отель с центром обслуживания туристов и спортивным клубом, пунктом оказания первой медицинской помощи и реабилитационным центром. Генплан позволяет такие виды сооружения на данной территории. Однако, на самом деле вместо реабилитационного центра возводят обычный жилой комплекс, который нарушает не только целевое использование территории, но и высотность.
Учитывая, что участок застройки находится на месте теннисных кортов и в пределах исторического ареала и парковой зоны, строительство ЖК вызывает общественный резонанс.
В то же время сам мэр Одессы Труханов возлагает всю вину за хаотичную застройку города на Киев.