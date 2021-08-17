Команда мера будує новий ЖК в Одесі без дозвільної документації
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Згідно з інформацією на профільному сайті з продажу нерухомості “ЛУН”, новий житловий комплекс в Одесі “Лідерсівський” будується без дозвільної документації, повідомляє УНН.
“Дозвіл на будівництво відсутній в Реєстрі лад діяльності”, — зазначено на сайті.
При цьому вартість квартир, які заплановані до здачі в 3 кварталі 2022 році, стартують від 1,57 млн грн.
В “ЛУН” звертають увагу потенційних інвесторів на те, що вони не рекламують цей ЖК, оскільки на даний момент відсутній щонайменше один з чотирьох основних документів на будівництво.
Як раніше повідомляв УНН, замовники проекту ЖК “Лідерсівський” — компанії “Спорт-Сервіс” і “Лідер-Парк”, пов’язані з депутатом Одеської міськради Андрієм Кисловським, членом партії мера міста Геннадія Труханова “Довіряй справам”, який так само володіє дельфінарієм “Немо” в партнерстві з першим віцемером Михайлом Кучуком.
Згідно з офіційними документами, на місці будівництва повинен з’явитися готель з центром обслуговування туристів і спортивним клубом, пунктом надання першої медичної допомоги і реабілітаційним центром. Генплан дозволяє такі види споруди на даній території. Однак, насправді замість реабілітаційного центру зводять звичайний житловий комплекс, який порушує не тільки цільове використання території, але і висотність.
З огляду на, що ділянка забудови знаходиться на місці тенісних кортів і в межах історичного ареалу та паркової зони, будівництво ЖК викликає суспільний резонанс.
У той же час сам мер Одеси Труханов покладає всю провину за хаотичну забудову міста на Київ.