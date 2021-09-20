Команда Коваленко завоевала первую победу в сезоне Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. ФК "Специя" полузащитника сборной Украины Виктора Коваленко на выезде обыграл "Венецию" в поединке четвертого тура чемпионата Италии, сообщает УНН.
Детали
Гости открыли счет на 13-й минуте благодаря голу Симоне Бастони. Венеция ответила на 59-й минуте - отличился Пьетро Чеккарони. Решающий гол был забит на последней добавленной минуте второго тайма. Мехди Бурабиа ударил точно в угол ворот и принес своей команде первую победу в сезоне - 2:1.
Примечательно, что Коваленко провел весь поединок в запасе. В активе "Специи" стало 4 очка и 13 ступень.
Дополнение
В другой игре "Сампдория" на выезде разгромила "Эмполи" - 3:0.