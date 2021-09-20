Команда Коваленка завоювала першу перемогу в сезоні Серії А

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17 березня, 19:38 • 83504 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 107689 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 147753 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 148825 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159786 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 177286 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159220 перегляди

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. ФК "Спеція" півзахисника збірної України Віктора Коваленка на виїзді обіграв "Венецію" в поєдинку четвертого туру чемпіонату Італії, повідомляє УНН.

Деталі

Гості відкрили рахунок на 13-й хвилині завдяки голу Сімоне Бастоні. Венеція відповіла на 59-й хвилині - відзначився П'єтро Чеккароні. Вирішальний гол був забитий на останній додатковій хвилині другого тайму. Мехді Бурабіа вдарив точно в кут воріт та приніс своїй команді першу перемогу в сезоні – 2:1.

Примітно, що Коваленко провів увесь поєдинок в запасі. В активі "Спеції" стало 4 очки і 13 сходинка.

Доповнення

В іншій грі "Сампдорія" на виїзді розгромила "Емполі" – 3:0.

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