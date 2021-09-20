Команда Коваленка завоювала першу перемогу в сезоні Серії А

Деталі

Гості відкрили рахунок на 13-й хвилині завдяки голу Сімоне Бастоні. Венеція відповіла на 59-й хвилині - відзначився П'єтро Чеккароні. Вирішальний гол був забитий на останній додатковій хвилині другого тайму. Мехді Бурабіа вдарив точно в кут воріт та приніс своїй команді першу перемогу в сезоні – 2:1.

Примітно, що Коваленко провів увесь поєдинок в запасі. В активі "Спеції" стало 4 очки і 13 сходинка.

Доповнення

В іншій грі "Сампдорія" на виїзді розгромила "Емполі" – 3:0.