Команда Хаббла представила 100 лучших фотографий космоса 2016 года

В частности, в перечень попали такие космические объекты как Туманность Бабочка, Галактика Сомбреро, Туманность Киля, Квинтет Стефана, Центавр А.

Например, Галактика Сомбреро напоминает шляпу. На изображении видно выразительные темные полосы пыли и яркий центр из звезд и шаровых скоплений. Причины, по которым галактика Сомбреро похожа на шляпу - необычно большой центральный звездный контур и плотные темные полосы пыли, находящиеся в диске галактики, который мы видим почти с ребра.

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Отметим, подборку лучших фотографий космоса команда Хаббла делает из 1990 года - времени запуска телескопа в космическое пространство.