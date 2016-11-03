Команда Хаббла представила 100 лучших фотографий космоса 2016 года
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Космическая команда Хаббла ежегодно производит тысячи фотографий космоса с помощью уникального телескопа. Лучшие из фотографий попали в подборку Топ-100, передает УНН со ссылкой на Hubble Space Telescope.
В частности, в перечень попали такие космические объекты как Туманность Бабочка, Галактика Сомбреро, Туманность Киля, Квинтет Стефана, Центавр А.
Например, Галактика Сомбреро напоминает шляпу. На изображении видно выразительные темные полосы пыли и яркий центр из звезд и шаровых скоплений. Причины, по которым галактика Сомбреро похожа на шляпу - необычно большой центральный звездный контур и плотные темные полосы пыли, находящиеся в диске галактики, который мы видим почти с ребра.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Хаббл" сфотографировал космического "головастика"
Отметим, подборку лучших фотографий космоса команда Хаббла делает из 1990 года - времени запуска телескопа в космическое пространство.