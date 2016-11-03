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15 марта, 19:03 • 114406 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164369 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136631 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129213 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112214 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105106 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101172 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 134288 просмотра

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Команда Хаббла представила 100 лучших фотографий космоса 2016 года

Команда Хаббла представила 100 лучших фотографий космоса 2016 года

Киев • УНН

 • 63498 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Космическая команда Хаббла ежегодно производит тысячи фотографий космоса с помощью уникального телескопа. Лучшие из фотографий попали в подборку Топ-100, передает УНН со ссылкой на Hubble Space Telescope.

В частности, в перечень попали такие космические объекты как Туманность Бабочка, Галактика Сомбреро, Туманность Киля, Квинтет Стефана, Центавр А.

Например, Галактика Сомбреро напоминает шляпу. На изображении видно выразительные темные полосы пыли и яркий центр из звезд и шаровых скоплений. Причины, по которым галактика Сомбреро похожа на шляпу - необычно большой центральный звездный контур и плотные темные полосы пыли, находящиеся в диске галактики, который мы видим почти с ребра.

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Отметим, подборку лучших фотографий космоса команда Хаббла делает из 1990 года - времени запуска телескопа в космическое пространство.

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