Команда Хаббла представила 100 кращих фотографій космосу 2016 року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Космічна команда Хаббла щорічно робить тисячі фотографій космосу за допомогою унікального телескопа. Кращі зі світлин потрапили до підбірки Топ-100, передає УНН з посиланням на Hubble Space Telescope.
Зокрема, до переліку потрапили такі космічні об'єкти як Туманність Метелик, Галактика Сомбреро, Туманність Кіля, Квінтет Стефана, Центавр А.
Наприклад, Галактика Сомбреро нагадує капелюх. На зображенні видно виразні темні смуги пилу і яскравий центр із зірок і кульових скупчень. Причини, за якими галактика Сомбреро схожа на капелюх - незвично великий центральний зоряний контур і щільні темні смуги пилу, що знаходяться в диску галактики, який ми бачимо майже з ребра.
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Зазначимо, підбірку кращих фотографій космосу команда Хаббла робить із 1990 року - часу запуску телескопа у космічний простір.