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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56394 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 77377 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111095 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146549 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196447 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193830 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 280297 просмотра

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2 марта, 17:53 • 157917 просмотра

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2 марта, 17:42 • 143187 просмотра

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Команда Второй лиги усилилась игроком с опытом выступлений в Лиге чемпионов

Киев  •  УНН

 • 15921 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Команда Второй лиги Украины по футболу “Металл” подписала контракт с 25-летним новичком из Франции Фарес Балулу, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Детали

Фарес родился в Лионе. Является воспитанником ФК “Лион”. Играл за первую команду этого клуба, также в его послужном списке значатся выступления за другие ведущие клубы Франции “Монако” и “Лилль”.

Имеет опыт игры в еврокубках: на счету Балулу четыре матча в квалификации Лиги чемпионов и два — в Лиге Европы. Также выступал за юношеские и молодежную сборные Франции.

Примечательно, что последним клубом игрока был СК “Лион”, который выступает в третьем по силе дивизионе Франции.

Дополнение

“Металл” после первой половины сезона является лидером турнирной таблицы группы Б второй лиги.

Украинские Национальные Новости

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