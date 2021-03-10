Команда Другої ліги підсилилась гравцем із досвідом виступів у Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Команда Другої ліги України з футболу “Метал” підписала контракт із 25-річним новачком із Франції Фаресам Балулі, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
Деталі
Фарес народився в Ліоні. Є вихованцем ФК “Ліон”. Грав за першу команду цього клубу, також в його послужному списку значаться виступи за інші провідні клуби Франції “Монако” і “Лілль”.
Має досвід гри в єврокубках: на рахунку Балулу чотири матчі в кваліфікації Ліги чемпіонів і два — в Лізі Європи. Також виступав за юнацькі та молодіжну збірні Франції.
Примітно, що останнім клубом гравця був СК “Ліон”, який виступає в третьому за силою дивізіоні Франції.
Доповнення
“Метал” після першої половини сезону є лідером турнірної таблиці групи Б Другої ліги.