Команда баскетболиста А.Леня "Финикс" уступила БК "Сан-Антонио"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В 32 поединке регулярного чемпионата НБА клуб украинца Алексея Леня "Финикс Санс" встречался в Техасе с местным "Сан-Антонио Сперс", передает корреспондент УНН.
С начала встречи хозяева захватили инициативу и повели в счете, однако во второй четверти ситуация на паркете изменилась и на большой перерыв команды ушли с результатом 64:58 в пользу "Санс". Начиная с третьего отрезка баталии фаворит противостояния "Сан-Антонио" переломил ход и довел матч до победного конца - 119:98.
А.Лень получил 19:54 минуты игрового времени и отметился 6 очками (2/4 двухочковые, 2/2 штрафные), 5 подборами, 3 передачами, 1 перехватом при 3 фолах.
Напомним, что "Финикс" продолжает находиться на последнем месте Западной конференции НБА - 9 побед и 23 поражения.
Как сообщал УНН, А.Лень попал в топ-50 лучших легионеров НБА.