Команда баскетболіста О.Леня "Фінікс" поступилася БК "Сан-Антоніо"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У 32 поєдинку "Фінікс Санс" в регулярному чемпіонаті НБА клуб українця Олексія Леня зустрічався в Техасі із місцевим "Сан-Антоніо Сперс", передає кореспондент УНН.
З початку зустрічі господарі захопили ініціативу та повели у рахунку, проте в другій чверті ситуація на паркеті змінилася і на велику перерву команди пішли з результатом 64:58 на користь "Санс". Починаючи з третього відрізку баталії фаворит протистояння "Сан-Антоніо" переломив хід та довів матч до переможного кінця – 119:98.
О.Лень отримав 19:54 хвилини ігрового часу і відзначився 6 очками (2/4 двоочкові, 2/2 штрафні), 5 підбираннями, 3 передачами, 1 перехопленням при 3 фолах.
Нагадаємо, що "Фінікс" продовжує знаходитися на останньому місці Західної конференції НБА – 9 перемог і 23 поразки.
Як повідомляв УНН, О.Лень потрапив до топ-50 найкращих легіонерів НБА.