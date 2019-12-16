Министр Коляда в ООН: 13% населения страны живут на временно оккупированных территориях

“1,4 миллиона граждан вынужденно покинули свои дома, более 5 млн. граждан (13% населения страны) живут на временно оккупированных территориях, в которых нарушаются права и свободы человека”, — сообщила Коляда.

Она также отметила, что в результате оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, Украина потеряла более 7% территории, что больше, чем территория таких стран как Швейцария, Нидерланды, Эстония.

Напомним, более 100 тысяч украинских детей живут в прифронтовой зоне, где актуальны противоминные обучения.