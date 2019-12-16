Міністерка Коляда в ООН: 13% населення країни живуть на тимчасово окупованих територіях
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Більше 5 мільйонів громадян, 13% населення країни, живуть на тимчасово окупованих територіях, в яких порушуються права та свободи людини. Про це під час своєї доповіді на пленарному засіданні 74-ої Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй повідомила міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда, передає УНН з посиланням на її сторінку в Facebook.
“1,4 мільйони громадян вимушено залишили свої домівки, більше 5 млн. громадян (13% населення країни) живуть на тимчасово окупованих територіях, в яких порушуються права та свободи людини”, — повідомила Коляда.
Вона також зазначила, що в результаті окупації Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей, Україна втратила більше 7% території, що більше, ніж територія таких країн як Швейцарія, Нідерланди, Естонія.
Нагадаємо, більше 100 тисяч українських дітей живуть у прифронтовій зоні, де актуальними є протимінні навчання.