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Міністерка Коляда в ООН: 13% населення країни живуть на тимчасово окупованих територіях

Київ • УНН

 • 12852 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Більше 5 мільйонів громадян, 13% населення країни, живуть на тимчасово окупованих територіях, в яких порушуються права та свободи людини. Про це під час своєї доповіді на пленарному засіданні 74-ої Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй повідомила міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда, передає УНН з посиланням на її сторінку в Facebook.

“1,4 мільйони громадян вимушено залишили свої домівки, більше 5 млн. громадян (13% населення країни) живуть на тимчасово окупованих територіях, в яких порушуються права та свободи людини”, — повідомила Коляда.

Вона також зазначила, що в результаті окупації Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей, Україна втратила більше 7% території, що більше, ніж територія таких країн як Швейцарія, Нідерланди, Естонія.

Нагадаємо, більше 100 тисяч українських дітей живуть у прифронтовій зоні, де актуальними є протимінні навчання.

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