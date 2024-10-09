Коллаборанты на ВОТ Херсонской области увольняются из-за невыплаты зарплат
Киев • УНН
На оккупированной Херсонщине коллаборационисты массово увольняются из-за отсутствия зарплат. Руководство оккупационной администрации вероятно присваивает бюджетные средства, обещая выплаты, которые не поступают.
На временно оккупированной Херсонщине коллаборационисты начинают увольняться из-за отсутствия зарплат. Об этом сообщает "Мы-Украина", передает УНН.
Детали
По словам представителя Херсонской областной военной администрации Александра Толоконникова, большинство коллаборационистов остались без финансовой поддержки из-за коррупционных схем.
Он отметил, что "верхушка" оккупационной администрации, вероятно, присваивает бюджетные средства, обещая коллаборационистам выплаты, которые на самом деле никогда не поступают.
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