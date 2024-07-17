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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На захваченных территориях оккупанты заставляют амбулатории в первую очередь обслуживать террористические силы рф

На захваченных территориях оккупанты заставляют амбулатории в первую очередь обслуживать террористические силы рф

Киев  •  УНН

17 июля 2024, 00:46  •  9807 просмотра

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На временно оккупированных территориях из-за нехватки врачей амбулатории вынуждены оказывать первоочередную медицинскую помощь солдатам противника, а не гражданскому населению.

На временно захваченных территориях из-за дефицита врачей местные оккупационные администрации обязали амбулатории в первую очередь обслуживать солдат врага. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На временно оккупированных территориях Украины из-за острого дефицита медицинских кадров террористы приняли решение, согласно которому амбулатории должны в первую очередь оказывать медицинскую помощь военнослужащим врага. Это решение является очередным шагом врага, направленным на разгрузку госпиталей, но при этом оно в очередной раз демонстрирует стремление спрятаться за спинами гражданских и использовать мирные объекты для военных нужд.

Известно, что в амбулаториях солдатам оккупационных войск будут оказывать не только первоочередную помощь, но и проводить медицинские осмотры. В ближайшее время это решение должно быть официально утверждено на уровне так называемого "министерства обороны" страны-агрессора.

На оккупированный восток Украины прибыла новая партия врачей из Якутии - Центр сопротивления16 июля 2024, 14:33 • 24421 просмотр

Юлия Котвицкая

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