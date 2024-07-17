На временно захваченных территориях из-за дефицита врачей местные оккупационные администрации обязали амбулатории в первую очередь обслуживать солдат врага. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На временно оккупированных территориях Украины из-за острого дефицита медицинских кадров террористы приняли решение, согласно которому амбулатории должны в первую очередь оказывать медицинскую помощь военнослужащим врага. Это решение является очередным шагом врага, направленным на разгрузку госпиталей, но при этом оно в очередной раз демонстрирует стремление спрятаться за спинами гражданских и использовать мирные объекты для военных нужд.

Известно, что в амбулаториях солдатам оккупационных войск будут оказывать не только первоочередную помощь, но и проводить медицинские осмотры. В ближайшее время это решение должно быть официально утверждено на уровне так называемого "министерства обороны" страны-агрессора.

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