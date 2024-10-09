Колаборанти на ТОТ Херсонщині звільняються через невиплату зарплат
Київ • УНН
На окупованій Херсонщині колаборанти масово звільняються через відсутність зарплат. Керівництво окупаційної адміністрації ймовірно привласнює бюджетні кошти, обіцяючи виплати, які не надходять.
На тимчасово окупованій Херсонщині колаборанти починають звільнятися через відсутність зарплат. Про це повідомляє "Ми-Україна", передає УНН.
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За словами речника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, більшість колаборантів залишилися без фінансової підтримки через корупційні схеми.
Він зазначив, що "верхівка" окупаційної адміністрації, ймовірно, привласнює бюджетні кошти, обіцяючи колаборантам виплати, які насправді ніколи не надходять.
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