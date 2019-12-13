Бывшему руководителю банка "Михайловский" объявили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Бывшему исполняющему обязанности главы правления ПАО "Банк Михайловский" объявили о подозрении. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передает УНН.
"Сегодня объявили о подозрении экс-исполняющему обязанности председателя правления ПАО "Банк Михайловский". По предварительной версии следствия, топ-менеджер злоупотреблял своим служебным положением и безосновательно выдал кредиты нескольким подставным фирмам на общую сумму более 870,1 миллиона гривен", - написала Варченко.
Она сообщает, что в форме кредитов он просто вывел деньги из банка, нанеся большой урон государству, а именно - Фонду гарантирования вкладов физических лиц.
Как сообщалось, прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении топ-менеджеров банка "Михайловский", причастных к хищению более 200 млн грн.
Напомним, более 29 тыс. вкладчикам и клиентам ПАО "Банк Михайловский" было выплачено более 2,5 млн грн гарантированного возмещения.