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Обвинувальний акт у справі банку "Михайлівський" передано до суду

Обвинувальний акт у справі банку "Михайлівський" передано до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо топ-менеджерів банку “Михайлівський”, причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

“Завершено розслідування одного з вказаних проваджень та 20 листопада 2018 року скеровано до суду обвинувальний акт стосовно шести його фігурантів, а саме голови правління ПАТ „Банк Михайлівський“, членів правління, начальника департаменту та секретаря кредитного комітету”, — йдеться у повідомленні.

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Слідством встановлено, що вказані службові особи, вступивши у попередню змову, спільно розробили злочинний план, що полягав у виведенні активів з ПАТ “Банк Михайлівський”. Так, використовуючи своє службове становище, посадовці здійснювали видачу кредитів підконтрольним юридичним особам для використання їх в інтересах власників Банку.

Внаслідок таких дій Банку в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб спричинено шкоду в розмірі понад 200 млн грн. За результатами розслідування шістьом фігурантам пред’явлено обвинувачення у вчиненні зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364-1 КК України) та підробленні офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

Крім того, матеріали за підозрою ще трьох членів правління Банку, причетних до вказаних злочинних дій, виділено в окреме провадження у зв’язку з їх перебуванням в розшуку.

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Санкції статті передбачає до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у інших кримінальних проваджень триває.

НБУ визнав банк “Михайлівський” неплатоспроможним у травні 2016 року. Головний аргумент — банк здійснив махінації, через які навантаження на ФГВФО зросло з 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн.

Ключовим підозрюваним у махінаціях є колишній голова правління банку Ігор Дорошенко. 1 лютого 2017 року Дніпровський районний суд Києва змінив йому запобіжний захід із домашнього арешту на тримання під вартою з можливістю внесення застави 160 млн грн, а з 23 червня 2017 року — 10 млн грн.

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15 травня 2017 року Окружний адмінсуд Києва скасував рішення НБУ про неплатоспроможність банку. У жовтні прокуратура оголосила про підозру п’ятьом членам кредитного комітету банку “Михайлівський”. У січні 2018 року у розшук були оголошені: колишній перший заступник голови правління банку Віталій Шастун, екс-директор департаменту казначейства, член правління Віктор Єрасов та екс-директор фінансового департаменту, член правління Тетяна Анішина.

Також з серпня 2016 року у розшуку перебуває екс-заступник голови правління “Михайлівського” Денис Панфілов.

Нагадаємо, 14 листопада банк “Вернум”, причетний до справи “вишок Бойка”, заявив про припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи.

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