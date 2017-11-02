Прокуратура розслідує шахрайство ліквідаторів банку "Михайлівський"

ukru
18:53 • 53438 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

15:10 • 71538 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 105934 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 114857 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 161464 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 118547 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 108141 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133296 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 120938 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123196 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.5 м/с
67 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЄС не має наміру змінювати санкційний режим проти рф на тлі вимог москви щодо SWIFT - Euractiv

ЄС не має наміру змінювати санкційний режим проти рф на тлі вимог москви щодо SWIFT - Euractiv

27 березня, 10:19 • 34756 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 114106 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 76173 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 117903 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

17:43 • 39530 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 53429 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 117903 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 161457 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 195530 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 205849 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 76173 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 114106 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 140883 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 130622 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 161190 перегляди
Актуальне
Прокуратура розслідує шахрайство ліквідаторів банку "Михайлівський"

Прокуратура розслідує шахрайство ліквідаторів банку "Михайлівський"

Київ • УНН

 • 14639 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження проти службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які виконували роль тимчасових адміністраторів і ліквідаторів банку "Михайлівський". Про це повідомили у фінансовій компанії "Фагор", передає УНН.

 

Йдеться про Ірклієнко Ю.П., Волкова А.Ю., Гриценко В.В.

"Суть підозри зводиться до того, що ці особи та їхні посібники, навмисне поширювали недостовірну інформацію, вводили в оману громадян і змушували їх платити кредитну заборгованість за реквізитами ліквідованого банку "Михайлівський", - розповіли у компанії.

Внаслідок цього матеріальних збитків зазнав як законний власник кредитного портфеля - фінансова компанія"Фагор", так і громадяни, які сплатили заборгованість за помилковими реквізитами ліквідованого банку “Михайлівський”.

Наразі прокуратура формує доказову базу шахрайських дій ліквідаторів банку "Михайлівський". 27 вересня слідчі отримали дозвіл суду на проведення виїмки та перевірки всіх документів підозрюваних осіб.

Зазначається, що постраждалі боржники банку "Михайлівський" можуть долучити свої претензії і вимоги про компенсацію збитків до вказаного кримінального провадження.

"Кожній постраждалій особі, самостійно, буде значно складніше повернути сплачені за невірними реквізитами кошти, внаслідок шахрайства співробітників Фонду гарантування вкладів", - йдеться у повідомленні.

У "Фагорі" нагадали, що компанія:

- не приймає і не зараховує довідки про погашення заборгованості, видані від імені ліквідованого банку "Михайлівський" або ФГВФО, оскільки такі довідки не мають юридичної сили;

- не має можливості замість боржника забрати з банку "Михайлівський" або ФГВФО помилково сплачені гроші;

- не зараховує оплату кредитного боргу, якщо він був сплачений за будь-яким іншим реквізитами, крім наданих фінансовою компанією "Фагор";

- не може зупинити нарахування штрафів за несплату заборгованості "до з'ясування обставин" - оскільки з самого першого дня переуступки кредитного портфеля фінансової компанії "Фагор", вона була і залишається єдиним законним одержувачем кредитної заборгованості банку "Михайлівський".

Всі ті, хто продовжують сплачувати заборгованість за недостовірними реквізитами (банк "Михайлівський"/Нацбанк/ФГВФО), автоматично потрапляють до переліку злісних неплатників, який в подальшому буде переданий в Бюро кредитний історій", - повідомили у фінкомпанії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$276.69
Brent
$73.22
Bitcoin
$87,039.40
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,098.90
Ethereum
$2,002.86