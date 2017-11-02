Прокуратура розслідує шахрайство ліквідаторів банку "Михайлівський"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження проти службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які виконували роль тимчасових адміністраторів і ліквідаторів банку "Михайлівський". Про це повідомили у фінансовій компанії "Фагор", передає УНН.
Йдеться про Ірклієнко Ю.П., Волкова А.Ю., Гриценко В.В.
"Суть підозри зводиться до того, що ці особи та їхні посібники, навмисне поширювали недостовірну інформацію, вводили в оману громадян і змушували їх платити кредитну заборгованість за реквізитами ліквідованого банку "Михайлівський", - розповіли у компанії.
Внаслідок цього матеріальних збитків зазнав як законний власник кредитного портфеля - фінансова компанія"Фагор", так і громадяни, які сплатили заборгованість за помилковими реквізитами ліквідованого банку “Михайлівський”.
Наразі прокуратура формує доказову базу шахрайських дій ліквідаторів банку "Михайлівський". 27 вересня слідчі отримали дозвіл суду на проведення виїмки та перевірки всіх документів підозрюваних осіб.
Зазначається, що постраждалі боржники банку "Михайлівський" можуть долучити свої претензії і вимоги про компенсацію збитків до вказаного кримінального провадження.
"Кожній постраждалій особі, самостійно, буде значно складніше повернути сплачені за невірними реквізитами кошти, внаслідок шахрайства співробітників Фонду гарантування вкладів", - йдеться у повідомленні.
У "Фагорі" нагадали, що компанія:
- не приймає і не зараховує довідки про погашення заборгованості, видані від імені ліквідованого банку "Михайлівський" або ФГВФО, оскільки такі довідки не мають юридичної сили;
- не має можливості замість боржника забрати з банку "Михайлівський" або ФГВФО помилково сплачені гроші;
- не зараховує оплату кредитного боргу, якщо він був сплачений за будь-яким іншим реквізитами, крім наданих фінансовою компанією "Фагор";
- не може зупинити нарахування штрафів за несплату заборгованості "до з'ясування обставин" - оскільки з самого першого дня переуступки кредитного портфеля фінансової компанії "Фагор", вона була і залишається єдиним законним одержувачем кредитної заборгованості банку "Михайлівський".
Всі ті, хто продовжують сплачувати заборгованість за недостовірними реквізитами (банк "Михайлівський"/Нацбанк/ФГВФО), автоматично потрапляють до переліку злісних неплатників, який в подальшому буде переданий в Бюро кредитний історій", - повідомили у фінкомпанії.