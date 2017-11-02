Прокуратура расследует мошенничество ликвидаторов банка "Михайловский"

Речь идет о Ирклиенко Ю.П., Волковt А.Ю., Гриценко В.В.

"Суть подозрения сводится к тому, что эти лица и их пособники, умышленно распространяли недостоверную информацию, вводили в заблуждение граждан и заставляли их платить кредитную задолженность по реквизитам ликвидированного банка "Михайловский", - рассказали в компании.

В результате материального ущерба пострадал как законный владелец кредитного портфеля - финансовая компания "Фагор", так и граждане, которые оплатили задолженность по ошибочным реквизитам ликвидированного банка "Михайловский".

Сейчас прокуратура формирует доказательную базу мошеннических действий ликвидаторов банка "Михайловский". 27 сентября следователи получили разрешение суда на проведение выемки и проверки всех документов подозреваемых лиц.

Отмечается, что пострадавшие должники банка "Михайловский" могут включить свои претензии и требования о компенсации убытков в указанное уголовное производство.

"Каждому пострадавшему, самостоятельно, будет значительно сложнее вернуть уплаченные за неверными реквизитами средства, в результате мошенничества сотрудников Фонда гарантирования вкладов", - говорится в сообщении.

В "Фагор" напомнили, что компания:

- не принимает и не засчитывает справки о погашении задолженности, выданные от имени ликвидируемого банка "Михайловский" или ФГВФЛ, поскольку такие справки не имеют юридической силы;

- не имеет возможности вместо должника забрать из банка "Михайловский" или ФГВФЛ ошибочно уплаченные деньги;

- не засчитывает оплату кредитного долга, если он был оплачен по любым другим реквизитам, кроме предоставленных финансовой компанией "Фагор";

- не может остановить начисление штрафов за неуплату задолженности "до выяснения обстоятельств" - так с самого первого дня переуступки кредитного портфеля финансовой компании "Фагор", она была и остается единственным законным получателем кредитной задолженности банка "Михайловский".

Все те, кто продолжают платить задолженность по недостоверным реквизитами (банк "Михайловский"/Нацбанк/ФГВФЛ), автоматически попадают в список злостных неплательщиков, который в дальнейшем будет передан в Бюро кредитных историй", - сообщили в финкомпании.