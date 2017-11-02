Прокуратура расследует мошенничество ликвидаторов банка "Михайловский"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Прокуратура Киева открыла уголовное производство против должностных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц, выполнявших роль временных администраторов и ликвидаторов банка "Михайловский". Об этом сообщили в финансовой компании "Фагор", передает УНН.
Речь идет о Ирклиенко Ю.П., Волковt А.Ю., Гриценко В.В.
"Суть подозрения сводится к тому, что эти лица и их пособники, умышленно распространяли недостоверную информацию, вводили в заблуждение граждан и заставляли их платить кредитную задолженность по реквизитам ликвидированного банка "Михайловский", - рассказали в компании.
В результате материального ущерба пострадал как законный владелец кредитного портфеля - финансовая компания "Фагор", так и граждане, которые оплатили задолженность по ошибочным реквизитам ликвидированного банка "Михайловский".
Сейчас прокуратура формирует доказательную базу мошеннических действий ликвидаторов банка "Михайловский". 27 сентября следователи получили разрешение суда на проведение выемки и проверки всех документов подозреваемых лиц.
Отмечается, что пострадавшие должники банка "Михайловский" могут включить свои претензии и требования о компенсации убытков в указанное уголовное производство.
"Каждому пострадавшему, самостоятельно, будет значительно сложнее вернуть уплаченные за неверными реквизитами средства, в результате мошенничества сотрудников Фонда гарантирования вкладов", - говорится в сообщении.
В "Фагор" напомнили, что компания:
- не принимает и не засчитывает справки о погашении задолженности, выданные от имени ликвидируемого банка "Михайловский" или ФГВФЛ, поскольку такие справки не имеют юридической силы;
- не имеет возможности вместо должника забрать из банка "Михайловский" или ФГВФЛ ошибочно уплаченные деньги;
- не засчитывает оплату кредитного долга, если он был оплачен по любым другим реквизитам, кроме предоставленных финансовой компанией "Фагор";
- не может остановить начисление штрафов за неуплату задолженности "до выяснения обстоятельств" - так с самого первого дня переуступки кредитного портфеля финансовой компании "Фагор", она была и остается единственным законным получателем кредитной задолженности банка "Михайловский".
Все те, кто продолжают платить задолженность по недостоверным реквизитами (банк "Михайловский"/Нацбанк/ФГВФЛ), автоматически попадают в список злостных неплательщиков, который в дальнейшем будет передан в Бюро кредитных историй", - сообщили в финкомпании.