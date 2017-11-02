Прокуратура расследует мошенничество ликвидаторов банка "Михайловский"

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 53953 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 121917 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104934 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 107617 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106343 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 98902 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104841 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102400 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Прокуратура расследует мошенничество ликвидаторов банка "Михайловский"

Прокуратура расследует мошенничество ликвидаторов банка "Михайловский"

Киев  •  УНН

 • 14627 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Прокуратура Киева открыла уголовное производство против должностных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц, выполнявших роль временных администраторов и ликвидаторов банка "Михайловский". Об этом сообщили в финансовой компании "Фагор", передает УНН.

 

Речь идет о Ирклиенко Ю.П., Волковt А.Ю., Гриценко В.В.

"Суть подозрения сводится к тому, что эти лица и их пособники, умышленно распространяли недостоверную информацию, вводили в заблуждение граждан и заставляли их платить кредитную задолженность по реквизитам ликвидированного банка "Михайловский", - рассказали в компании.

В результате материального ущерба пострадал как законный владелец кредитного портфеля - финансовая компания "Фагор", так и граждане, которые оплатили задолженность по ошибочным реквизитам ликвидированного банка "Михайловский".

Сейчас прокуратура формирует доказательную базу мошеннических действий ликвидаторов банка "Михайловский". 27 сентября следователи получили разрешение суда на проведение выемки и проверки всех документов подозреваемых лиц.

Отмечается, что пострадавшие должники банка "Михайловский" могут включить свои претензии и требования о компенсации убытков в указанное уголовное производство.

"Каждому пострадавшему, самостоятельно, будет значительно сложнее вернуть уплаченные за неверными реквизитами средства, в результате мошенничества сотрудников Фонда гарантирования вкладов", - говорится в сообщении.

В "Фагор" напомнили, что компания:

- не принимает и не засчитывает справки о погашении задолженности, выданные от имени ликвидируемого банка "Михайловский" или ФГВФЛ, поскольку такие справки не имеют юридической силы;

- не имеет возможности вместо должника забрать из банка "Михайловский" или ФГВФЛ ошибочно уплаченные деньги;

- не засчитывает оплату кредитного долга, если он был оплачен по любым другим реквизитам, кроме предоставленных финансовой компанией "Фагор";

- не может остановить начисление штрафов за неуплату задолженности "до выяснения обстоятельств" - так с самого первого дня переуступки кредитного портфеля финансовой компании "Фагор", она была и остается единственным законным получателем кредитной задолженности банка "Михайловский".

Все те, кто продолжают платить задолженность по недостоверным реквизитами (банк "Михайловский"/Нацбанк/ФГВФЛ), автоматически попадают в список злостных неплательщиков, который в дальнейшем будет передан в Бюро кредитных историй", - сообщили в финкомпании.

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