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Обвинительный акт по делу банка "Михайловский" передан в суд

Обвинительный акт по делу банка "Михайловский" передан в суд

Киев  •  УНН

 • 18481 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Прокуратура города Киева направила в суд обвиненительный акт по топ-менеджерам банка “Михайловский”, причастных к хищению более 200 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

“Завершено расследование одного из указанных производств и 20 ноября 2018 года направлен в суд обвинительный акт в отношении шести его фигурантов, а именно председателя правления ПАО ”Банк Михайловский“, членов правления, начальника департамента и секретаря кредитного комитета”, — говорится в сообщении.

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Следствием установлено, что указанные должностные лица, вступив в предварительный сговор, совместно разработали преступный план, заключавшийся в выводе активов из ОАО “Банк Михайловский”. Так, используя свое служебное положение, должностные лица осуществляли выдачу кредитов подконтрольным юридическим лицам для использования их в интересах владельцев Банка.

В результате таких действий Банка в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц нанесен ущерб в размере более 200 млн грн.

По итогам расследования шести фигурантам предъявлено обвинение в совершении злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364-1 УК Украины) и подделке официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Кроме того, материалы по подозрению еще трех членов правления Банка, причастных к указанным преступных действий, выделены в отдельное производство в связи с их пребыванием в розыске.

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Санкции статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование по другим уголовным производствам продолжается.

НБУ признал банк “Михайловский” неплатежеспособным в мае 2016 года. Главный аргумент — банк осуществил махинации, через которые нагрузка на ФГВФЛ увеличилась с 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн.

Ключевым подозреваемым в махинациях является бывший председатель правления банка Игорь Дорошенко. 1 февраля 2017 года Днепровский районный суд Киева изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога 160 млн грн,  23 Июнь 2017 года — 10 млн грн.

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15 мая 2017 года Окружной админсуд Киева отменил решение НБУ о неплатежеспособности банка. В октябре прокуратура объявила о подозрении пяти членам кредитного комитета банка “Михайловский”. В январе 2018 года в розыск были объявлены: бывший первый заместитель председателя правления банка Виталий Шастун, экс-директор департамента казначейства, член правления Виктор Ерасов и экс-директор финансового департамента, член правления Татьяна Анишина.

Также с августа 2016 года в розыске находится экс-заместитель председателя правления “Михайловского” Денис Панфилов.

Напомним, 14 ноября банк “Вернум”, причастный к делу “вышек Бойко”, заявил о прекращении банковской деятельности без прекращения юридического лица.

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