Колишньому керівнику банку "Михайлівський" оголосили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Колишньому виконувачу обов'язків голови правління ПАТ "Банк Михайлівський" оголосили про підозру. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передає УНН.
"Сьогодні оголосили про підозру ексвиконувачу обов'язків голови правління ПАТ "Банк Михайлівський". За попередньою версією слідства, топ-менеджер зловживав своїм службовим становищем і безпідставно видав кредити кільком підставним фірмам на загальну суму понад 870,1 мільйона гривень", - написала Варченко.
Вона повідомляє, що у формі кредитів він просто вивів гроші з фінустанови, завдавши чималих збитків державі, а саме - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Як повідомлялося, прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо топ-менеджерів банку "Михайлівський", причетних до розкрадання понад 200 млн грн.
Нагадаємо, понад 29 тис. вкладникам та клієнтам ПАТ "Банк Михайлівський" було виплачено понад 2,5 млн грн гарантованого відшкодування.