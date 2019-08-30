Бывшего сотрудника запорожского СИЗО будут судить за сбыт наркотиков заключенным
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Запорожье будут судить бывшего сотрудника следственного изолятора за приобретение, хранение и сбыт наркотиков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, завершили досудебное расследование в отношении бывшего работника государственного учреждения "Запорожский следственный изолятор", подозреваемого в приобретении наркотических веществ с целью сбыта", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным следствия, младший инспектор государственного учреждения "Запорожский следственный изолятор" незаконно приобрел и хранил особо опасные наркотические средства и психотропные вещества, а также сильнодействующие лекарственные средства.
В дальнейшем работник следственного изолятора скрывал наркотические средства в карманах и нательном белье с целью их сбыта лицам, содержащимся в условиях упомянутого следственного изолятора.
По факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ, или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.