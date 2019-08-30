Колишнього працівника запорізького слідчого ізолятора судитимуть за збут наркотиків в'язням
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. На Запоріжжі судитимуть колишнього працівника слідчого ізолятору за придбання, зберігання та збут наркотиків. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, завершили досудове розслідування щодо колишнього працівника державної установи "Запорізький слідчий ізолятор", підозрюваного у придбанні наркотичних речовин з метою збуту", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за даними слідства, молодший інспектор державної установи "Запорізький слідчий ізолятор" незаконно придбав та зберігав особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, а також сильнодіючі лікарські засоби.
У подальшому працівник слідчого ізолятору приховував наркотичні засоби у кишенях та натільній білизні з метою їх збуту особам, які утримуються в умовах згаданого слідчого ізолятору.
За фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.
У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна.