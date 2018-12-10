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Бывшего главу "Банка Петрокоммерц-Украина" будут судить за растрату

Киев • УНН

 • 9075 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Экс-председателя правления ПАО “Банк Петрокоммерц-Украина” подозревают в злоупотреблениях, которые нанесли финучреждению 8 млн гривен убытков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.

Бывшего главу "Банка Петрокоммерц-Украина" будут судить за растрату

“По согласованию прокуратуры города Киева сообщено о подозрении бывшему председателю правления ПАО ”Банк Петрокоммерц-Украина“, злоупотребления которого нанесли банковскому учреждению миллионные убытки”, — говорится в сообщении.

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Так, работниками следственного управления ГУ НП в г. Киеве в рамках досудебного расследования установлено, что чиновник банка с целью получения неправомерной выгоды в интересах сторонних предприятий единолично, без обязательного согласия членов наблюдательного совета и игнорируя запрет условий кредитования, принял решение о выдаче ЗАО “Донецксталь” многомиллионного кредита.

Такое злоупотребление полномочиями нанесло банковском учреждении ущерб на сумму 8 млн гривен.

Сегодня экс-чиновнику банка инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от ста пятидесяти до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до трех месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

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Следствие продолжается.

Напомним, НБУ ликвидировал ОАО “Петрокоммерц-Украина” 22 апреля 2016 года. Банк был отнесен к неплатежеспособным из-за превышения объема невыполненных обязательств на 30%.

14 июня 2017 года ФГВФЛ выставил на продажу 2,52 млн грн активов банка “Петрокоммерц-Украина”.

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