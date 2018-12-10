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Колишнього голову “Банку Петрокоммерц-Україна” судитимуть за розтрату

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Екс-голову правління ПАТ “Банк Петрокоммерц-Україна” підозрюють у зловживаннях, які завдали фінустанові 8 млн гривень збитків. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.

Колишнього голову “Банку Петрокоммерц-Україна” судитимуть за розтрату

“За погодження прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому голові правління ПАТ “Банк Петрокоммерц-Україна”, зловживання якого завдали банківській установі мільйонних збитків”, — йдеться у повідомленні.

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Так, працівниками слідчого управління ГУ НП у м. Києві в рамках досудового розслідування встановлено, що посадовець банку з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах сторонніх підприємств одноосібно, без обов’язкової згоди членів наглядової ради та ігноруючи заборону умов кредитування, прийняв рішення про видачу ПрАТ “Донецьксталь” багатомільйонного кредиту.

Таке зловживання повноваженнями завдало банківській установі збитків на суму 8 млн гривень.

На сьогодні екс-посадовцю банку інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від ста п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до трьох місяців, або обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

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Слідство триває.

Нагадаємо, НБУ ліквідував ПАТ “Петрокоммерц-Україна” 22 квітня 2016 року. Банк було віднесено до неплатоспроможних через перевищення обсягу невиконаних зобов'язань на 30%.

14 червня 2017 року ФГВФО виставив на продаж 2,52 млн грн активів банку “Петрокоммерц-Україна”.

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