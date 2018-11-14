Бывшего фискала судят за инсайд
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего налоговика, который незаконно продавал информацию из базы данных ГФС. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
“Киевская местная прокуратура № 7 утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудника ГУ ГФС в Киевской области, который в мае 2018 года совместно с другим соучастником скопировал информацию в отношении юридических лиц налогоплательщиков и за денежное вознаграждение передал эти сведения третьему лицу”, — говорится в сообщении.
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Действия служащего, который на данный момент уже уволен с должности, квалифицированы по ч. 3 ст. 362 УК Украины (несанкционированное копирование информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, что привело к ее утечке, совершенной по предварительному сговору группой лиц).
Обвинительный акт в отношении указанного лица переданы в Вышгородский районный суд Киевской области для рассмотрения по существу.
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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напомним, прокуратура поймала экс-чиновницу Госгеокадастра на уничтожении данных.
Инсайд или инсайдерская информация — это непубличная служебная информация, содержащая государственную или коммерческую тайну, а также может принести финансовый или другой вред при раскрытии.