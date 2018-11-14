Колишнього фіскала судять за інсайд
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього податківця, який незаконно продавав інформацію з бази даних ДФС. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.
“Київська місцева прокуратура № 7 затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно співробітника ГУ ДФС у Київській області, який у травні 2018 року спільно з іншим співучасником скопіював інформацію щодо юридичних осіб платників податків та за грошову винагороду передав ці відомості третій особі”, — йдеться у повідомленні.
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Дії службовця, який наразі вже звільнений з посади, кваліфіковано за ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Обвинувальний акт відносно вказаної особи передано до Вишгородського районного суду Київської області для розгляду по суті.
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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, прокуратура упіймала екс-чиновницю Держгеокадастру на знищенні даних.
Інсайд або інсайдерська інформація - це непублічна службова інформація, яка містить державну або комерційну таємницю, а також може принести фінансову або іншу шкоду при розкритті.