Бывший врач Трампа заявил, что он написал отчет о чудесном состоянии здоровья перед выборами
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп во время предвыборной гонки 2016 года сам составил медицинский отчет, в котором говорилось, что у него не выявлено каких-либо значительных проблем со здоровьем. Об этом заявил во вторник телеканалу CNN бывший врач американского лидера Гарольд Борнстайн, которым был подписан данный документ, передает УНН.
“Он полностью надиктовал письмо. Я его не писал”, — приводит телеканал слова Борнстайна. Как отмечает CNN, врач признал, что отчет является полностью вымышленным.
В документе, опубликованном в декабре 2015 года, говорилось, что у Трампа “отличное кровяное давление” и “нет никаких значимых проблем со здоровьем”. В нем отмечалось, что Трамп отличается “выдающейся силой и выносливостью”, не злоупотреблял табаком или алкоголем, у него никогда не были диагностированы раковые заболевания. Подчеркивалось, что политику не проводили более серьезных операций, чем удаление аппендикса в возрасте 10 лет, и что в случае победы на выборах он станет “самым здоровым человеком, когда-либо занимавшим этот пост”.
Как сообщал УНН, спецпрокурор Мюллер интересуется обсуждением в штабе Трампа санкций против РФ.