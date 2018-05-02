Бывший врач Трампа заявил, что он написал отчет о чудесном состоянии здоровья перед выборами

“Он полностью надиктовал письмо. Я его не писал”, — приводит телеканал слова Борнстайна. Как отмечает CNN, врач признал, что отчет является полностью вымышленным.

В документе, опубликованном в декабре 2015 года, говорилось, что у Трампа “отличное кровяное давление” и “нет никаких значимых проблем со здоровьем”. В нем отмечалось, что Трамп отличается “выдающейся силой и выносливостью”, не злоупотреблял табаком или алкоголем, у него никогда не были диагностированы раковые заболевания. Подчеркивалось, что политику не проводили более серьезных операций, чем удаление аппендикса в возрасте 10 лет, и что в случае победы на выборах он станет “самым здоровым человеком, когда-либо занимавшим этот пост”.

Как сообщал УНН, спецпрокурор Мюллер интересуется обсуждением в штабе Трампа санкций против РФ.