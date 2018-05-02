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Бывший врач Трампа заявил, что он написал отчет о чудесном состоянии здоровья перед выборами

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп во время предвыборной гонки 2016 года сам составил медицинский отчет, в котором говорилось, что у него не выявлено каких-либо значительных проблем со здоровьем. Об этом заявил во вторник телеканалу CNN бывший врач американского лидера Гарольд Борнстайн, которым был подписан данный документ, передает УНН.

Бывший врач Трампа заявил, что он написал отчет о чудесном состоянии здоровья перед выборами

“Он полностью надиктовал письмо. Я его не писал”, — приводит телеканал слова Борнстайна. Как отмечает CNN, врач признал, что отчет является полностью вымышленным.

В документе, опубликованном в декабре 2015 года, говорилось, что у Трампа “отличное кровяное давление” и “нет никаких значимых проблем со здоровьем”. В нем отмечалось, что Трамп отличается “выдающейся силой и выносливостью”, не злоупотреблял табаком или алкоголем, у него никогда не были диагностированы раковые заболевания. Подчеркивалось, что политику не проводили более серьезных операций, чем удаление аппендикса в возрасте 10 лет, и что в случае победы на выборах он станет “самым здоровым человеком, когда-либо занимавшим этот пост”.

Как сообщал УНН, спецпрокурор Мюллер интересуется обсуждением в штабе Трампа санкций против РФ.

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