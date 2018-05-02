Колишній лікар Трампа заявив, що той написав звіт про чудовий стан здоров'я перед виборами
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп під час передвиборної гонки 2016 роки сам склав медичний звіт, в якому говорилося, що у нього не виявлено будь-яких значних проблем зі здоров’ям. Про це заявив у вівторок телеканалу CNN колишній лікар американського лідера Гарольд Борнстайн, яким був підписаний зазначений документ, інформує УНН.
“Він повністю надиктував лист. Я його не писав”, — наводить телеканал слова Борнстайна. Як зазначає CNN, лікар визнав, що звіт є повністю вигаданим.
У документі, опублікованому в грудні 2015 року, йшлося про те, що у Трампа “відмінний кров’яний тиск” і “немає ніяких значних проблем зі здоров’ям”. У ньому зазначалося, що Трамп відрізняється “видатною силою і витривалістю”, не зловживав тютюном або алкоголем, у нього ніколи не були діагностовані ракові захворювання. Підкреслювалося, що політику не проводили більш серйозних операцій, ніж видалення апендикса в віці 10 років, і що в разі перемоги на виборах він стане “найбільш здоровою людиною, яка коли-небудь займала цей пост”.
Як повідомляв УНН, спецпрокурор Мюллер цікавиться обговоренням в штабі Трампа санкцій проти РФ.