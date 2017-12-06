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Бывший лидер Каталонии заявил, что останется в Бельгии

Бывший лидер Каталонии заявил, что останется в Бельгии

Киев  •  УНН

 • 12375 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Бывший президент Каталонии Карлос Путчдемон заявил в среду, что он планирует остаться в Бельгии, несмотря на решение испанского суда отозвать ордер на его арест, передает УНН со ссылкой на Politico.

"На данный момент мы останемся здесь", - заявил Путчдемон на пресс-конференции в Брюсселе.

Судья Верховного суда Испании во вторник отозвал ордер на арест в Европе для экс-президента и четырех бывших министров правительства Каталонии.

Путчдемон заявил, что надеется, что сможет вернуться в Испанию, если он будет избран членом Каталонского парламента на выборах, назначенных на 21 декабря, но заявил, что не уверен, будет ли он арестован.

"Мы должны тщательно рассмотреть такое решение, прежде чем принимать его", - сказал он.

Как сообщал УНН, по словам адвоката политика, Карлес Пучдемон останется в Бельгии до выборов 21 декабря в Каталонии.

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