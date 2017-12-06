Колишній лідер Каталонії заявив, що залишиться в Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Колишній президент Каталонії Карлос Путчдемон заявив в середу, що він планує залишитися в Бельгії, попри рішення іспанського суду відкликати ордер на його арешт, передає УНН з посиланням на Politico.
“На даний момент ми залишимося тут”, — заявив Путчдемон на прес-конференції в Брюсселі.
Суддя Верховного суду Іспанії у вівторок відкликав ордер на арешт у Європі для екс-президента та чотирьох колишніх міністрів уряду Каталонії.
Путчдемон заявив, що сподівається, що зможе повернутися до Іспанії, якщо він буде обраний членом Каталонського парламенту на виборах, призначених на 21 грудня, але заявив, що не впевнений, чи буде його заарештовано.
“Ми повинні ретельно розглянути таке рішення, перш ніж приймати його”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, за словами адвоката політика, Карлес Пучдемон залишиться в Бельгії до виборів 21 грудня у Каталонії.