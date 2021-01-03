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Бывший клуб Коноплянки потерпел десятое поражение в сезоне Бундеслиги

Киев • УНН

 • 14392 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В рамках немецкой Бундеслиги прошел поединок 14-го тура, в котором берлинская "Герта" дома разгромила "Шальке", передает УНН.

Бывший клуб Коноплянки потерпел десятое поражение в сезоне Бундеслиги

Хозяева были лучше "кобальтовых" практически во всех статистических показателях и выиграли противостояние с результатом 3:0.

В воротах "Шальке" отличились полузащитник Гендузи, нападающий Кордоба и поляк Пентек.

Примечательно, "кобальтовые" единолично остаются на последнем месте - 4 очка, а берлинцы сумели подняться на двенадцатую позицию.

Кроме того отметим, последняя победа "Шальке" была одержана 17 января 2020 года в игре с менхенгладбахской "Боруссией" (2:0). После этого бывший клуб Евгения Коноплянки потерпел в чемпионате 20 поражений и 10 игр свел к ничьей.

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