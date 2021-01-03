Колишній клуб Коноплянки зазнав десятої поразки в сезоні Бундесліги

Господарі були кращими за "кобальтових" практично у всіх статистичних показниках і виграли протистояння з результатом 3:0.

У воротах "Шальке" відзначилися півзахисник Гендузі, нападник Кордоба та поляк Пентек.

Примітно, "кобальтові" одноосібно залишаються на останньому місці – 4 очки, а берлінці зуміли піднятися на 12-у позицію.

Крім того відзначимо, остання перемога "Шальке" була здобута 17 січня 2020 року в грі з менхенгладбахською "Боруссією" (2:0). Після цього колишній клуб Євгена Коноплянки зазнав у чемпіонаті 20 поразок і 10 ігор звів до нічиєї.