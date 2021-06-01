Бывший хоккеист сборной Украины завершил карьеру в 28 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Украинский нападающий Руслан Ромащенко завершил профессиональную карьеру в 28 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.
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О причинах такого решения хоккеиста информация отсутствует.
Большую часть своих выступлений Ромащенко провел в чемпионате Украины. Кроме того, он защищал цвета казахстанского “Бейбарыса”.
В Украине Ромащенко играл за херсонский “Днепр”, харьковское “Динамо”, белоцерковский “Белый Барс”, донецкий “Донбасс” и “Мариуполь”. Его последним клубом был “Краматорск”.
Он сыграл 335 матчей в чемпионатах Украины, в которых забросил 89 шайб и отдал 142 ассиста.
Форвард также провел 12 встреч в составе национальной сборной Украини