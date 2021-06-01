Колишній хокеїст збірної України завершив кар’єру в 28 років

Деталі

Про причини такого рішення хокеїста інформація відсутня.

Більшу частину своїх виступів Ромащенко провів у чемпіонаті України. Окрім того, він захищав кольори казахстанського “Бейбариса”.

В Україні Ромащенко грав за херсонський “Дніпро”, харківське “Динамо”, білоцерківський “Білий Барс”, донецький “Донбас” та “Маріуполь”. Його останнім клубом був “Краматорськ”.

Він відіграв 335 матчів у чемпіонатах України, у яких закинув 89 шайб та віддав 142 асисти.

Форвард також провів 12 зустрічей у складі національної збірної України