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Колишній хокеїст збірної України завершив кар’єру в 28 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Український нападник Руслан Ромащенко завершив професійну кар’єру у 28 років. Про це інформує УНН з посиланням на Федерацію хокею України.

Колишній хокеїст збірної України завершив кар’єру в 28 років

Деталі

Про причини такого рішення хокеїста інформація відсутня.

Більшу частину своїх виступів Ромащенко провів у чемпіонаті України. Окрім того, він захищав кольори казахстанського “Бейбариса”.

В Україні Ромащенко грав за херсонський “Дніпро”, харківське “Динамо”, білоцерківський “Білий Барс”, донецький “Донбас” та “Маріуполь”. Його останнім клубом був “Краматорськ”.

Він відіграв 335 матчів у чемпіонатах України, у яких закинув 89 шайб та віддав 142 асисти.

Форвард також провів 12 зустрічей у складі національної збірної України

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