Колишній хокеїст збірної України завершив кар’єру в 28 років
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Український нападник Руслан Ромащенко завершив професійну кар’єру у 28 років. Про це інформує УНН з посиланням на Федерацію хокею України.
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Про причини такого рішення хокеїста інформація відсутня.
Більшу частину своїх виступів Ромащенко провів у чемпіонаті України. Окрім того, він захищав кольори казахстанського “Бейбариса”.
В Україні Ромащенко грав за херсонський “Дніпро”, харківське “Динамо”, білоцерківський “Білий Барс”, донецький “Донбас” та “Маріуполь”. Його останнім клубом був “Краматорськ”.
Він відіграв 335 матчів у чемпіонатах України, у яких закинув 89 шайб та віддав 142 асисти.
Форвард також провів 12 зустрічей у складі національної збірної України