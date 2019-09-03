Бывший руководитель Волынской таможни пойдет под суд
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительные акты в отношении бывшего исполняющего обязанности заместителя председателя ГФС Украины - начальника Волынской таможни ГФС. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
"Один из обвинительных актов в отношении бывшего исполняющего обязанности заместителя председателя ГФС Украины - начальника Волынской таможни ГФС направлено в суд по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 182 УК Украины (незаконный сбор и хранение конфиденциальной информации о лице)", - сообщили в ведомстве.
Как указано, досудебным следствием установлено, что обвиняемый, занимая должность начальника Волынской таможни ГФС "вел наблюдение за своим подчиненным работником - руководителем одного из таможенных постов Волынской таможни ГФС и членами его семьи", а информацию получал и хранил "с целью скомпрометировать подчиненного в будущем".
"Кроме этого, прокуратурой в суд направлено еще один обвинительный акт в отношении указанного должностного лица таможни, а также двух его подчиненных инспекторов таможни, получавших неправомерную выгоду от физических лиц за беспрепятственный проезд через государственную границу Украины", - добавили в прокуратуре.
Также отмечается, что задокументирован факт "причинения государственному бюджету ущерба в сумме свыше 300 тыс. грн, вследствие злоупотребления своим служебным положением начальником Волынской таможни ГФС и инспектором таможенного поста".
"Кроме того, бывший начальник Волынской таможни ГФС обвиняется в незаконном приобретении и использовании специального технического средства для получения конфиденциальной информации, который изъят у последнего при проведении следственных действий", - сообщили в прокуратуре.
В общем в отношении четырех работников таможни, в том числе бывшего руководителя таможни, направлены в суд обвинительные акты по ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 182 УК Украины.
Напомним, на Прикарпатье таможенник погорел на взятке в 4,5 тысячи долларов.