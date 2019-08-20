На Прикарпатті митник погорів на хабарі в 4,5 тисячі доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Начальника митного поста в Івано-Франківській області було викритого на хабарі в 4,5 тисячі доларів США. Його взято під варту. Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України, передає УНН.
“Печерський районний суд м. Києва за клопотанням військової прокуратури Київського гарнізону обрав запобіжний захід митнику, затриманому під час одержання неправомірної вигоди. Посадовця, впійманого на хабарі в 4500 доларів США взято під варту на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 1,92 млн гривень. Також до 18 жовтня 2019 року правопорушника відсторонено від посади начальника митного поста „Долина“ Івано-Франківської митниці ДФС України”, — йдеться у повідомленні.
У військовій прокуратурі нагадали, що чиновник вимагав “винагороду” за вигідні умови розмитнення тканин. “Під час одержання хабара в розмірі 4500 доларів США зловмисник був затриманий військовою прокуратурою Київського гарнізону спільно з Київським теруправлінням ДБР, ГУ по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ і ГУ внутрішньої безпеки ДФС України”.
“Правоохоронці встановили, що митник вимагав хабар від директора приватного підприємства за визначення мінімальних тарифів на розмитнення його товарів, що перетинають кордон України. Хабарника затримано „на гарячому“, неправомірну вигоду вилучено”, — йдеться у повідомленні.
Додається, що фігурантові оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області затримали начальника митного посту під час отримання 2 500 доларів США за митне оформлення тканини.