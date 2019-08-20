На Прикарпатье таможенник погорел на взятке в 4,5 тысячи долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Начальника таможенного поста в Ивано-Франковской области был уличен на взятке в 4,5 тысячи долларов США. Он взят под стражу. Об этом сообщает пресс служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает УНН.
“Печерский районный суд. Киева по ходатайству военной прокуратуры Киевского гарнизона избрал меру пресечения таможеннику, задержанному при получении неправомерной выгоды. Чиновника, пойманного на взятке в 4500 долларов США взят под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 1,92 млн гривен. Также в 18 октября 2019 года правонарушитель отстранен от должности начальника таможенного поста „Долина“ Ивано-Франковской таможни ГФС Украины”, — говорится в сообщении.
В военной прокуратуре напомнили, что чиновник требовал “вознаграждение” за выгодные условия растаможки тканей. “При получении взятки в размере 4500 долларов США злоумышленник был задержан военной прокуратурой Киевского гарнизона совместно с Киевским теруправлением ГБР, ГУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ и ГУ внутренней безопасности ГФС Украины”.
“Правоохранители установили, что таможенник требовал взятку от директора частного предприятия за определение минимальных тарифов на растаможку его товаров, пересекающих границу Украины. Взяточник задержан „на горячем“, неправомерную выгоду изъято”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Ивано-Франковской области задержали начальника таможенного поста при получении 2500 долларов США за таможенное оформление ткани.