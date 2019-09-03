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Колишній керівник Волинської митниці піде під суд

Колишній керівник Волинської митниці піде під суд

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Прокуратура Київської області скерувала до суду обвинувальні акти стосовно колишнього виконувача обов’язків заступника голови ДФС України - начальника Волинської митниці ДФС. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури області.

"Один з обвинувальних актів стосовно колишнього виконувача обов’язків заступника голови ДФС України - начальника Волинської митниці ДФС скеровано до суду за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України (незаконне збирання та зберігання конфіденційної інформації про особу)", - повідомили у відомстві.

Як вказано, досудовим слідством встановлено, що обвинувачуваний, обіймаючи посаду начальника Волинської митниці ДФС "вів спостереження за своїм підлеглим працівником – керівником одного з митних постів Волинської митниці ДФС та членами його сім'ї", а інформацію отримував та зберігав "з метою скомпрометувати підлеглого у майбутньому".

"Крім цього, прокуратурою до суду скеровано ще один обвинувальний акт стосовно вказаного посадовця митниці, а також двох його підлеглих інспекторів митниці, які отримували неправомірну вигоду від фізичних осіб за безперешкодний проїзд через державний кордон України", - додали у прокуратурі.

Також зазначається, що задокументовано факт "заподіяння державному бюджету збитків у сумі понад 300 тис. грн, внаслідок зловживання своїм службовим становищем начальником Волинської митниці ДФС та інспектором митного поста".

"Крім того, колишній начальник Волинської митниці ДФС обвинувачується у незаконному придбанні та використанні спеціального технічного засобу для отримання конфіденційної інформації, який вилучений в останнього під час проведення слідчих дій", - повідомили у прокуратурі.

Загалом щодо чотирьох працівників митниці, у тому числі колишнього керівника митниці, скеровані до суду обвинувальні акти за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 182 КК України.

Нагадаємо, на Прикарпатті митник погорів на хабарі в 4,5 тисячі доларів.

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