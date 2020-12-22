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Бывший руководитель "Спецтехноэкспорта" Барбул рассказал о загадочном мире агентов Укроборонпрома

Киев • УНН

 • 24881 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Руководитель "Спецтехноэкспорта" в 2015-2018 годах Павел Барбул в интервью УНН рассказал, кто такие агенты Укроборонпрома, на чем они зарабатывают, и почему от их услуг так трудно отказаться.

Бывший руководитель "Спецтехноэкспорта" Барбул рассказал о загадочном мире агентов Укроборонпрома

"Каждый новый руководитель Укроборонпрома говорит, что с агентскими нужно покончить. Но проходит ровно два месяца - он начинает вникать, ездить с делегациями за границу, получать визитки "нужных" компаний - и если у него хватает потом смелости, выходит и говорит: действительно, так работает весь рынок", - отмечает Павел Барбул.

По его словам, агентские услуги для Укроборонпрома по сути не отличаются от аналогичных в других сферах.

"Вы покупаете бутылку воды или мобильный телефон, а кто-то в это время получает комиссию за то, что завел этого производителя или компании на наш рынок. Вы покупаете дом, машину, что угодно, а какой-то посредник получает за это деньги", - пояснил Павел Барбул.

Отказаться от услуг агентов потенциально возможно, но себе в "минус", продолжил он.

"В некоторых странах потенциально возможно отказаться, а в некоторых без них не происходит ни одно действие. В других - прямо предусмотрено, что каждое иностранное государство, желающее работать на международном рынке, должно найти себе местного посредника, который будет представлять его интересы в Минобороны. В любом случае, сложнее, когда на месте отсутствует представитель", - отметил Павел Барбул.

При этом сами агенты ведут мощную конкурентную борьбу между собой, продолжил экс-руководитель "Спецтехноэкспорта".

"Они конкурируют между собой, организуют преследование здесь, воюют там за должности. Мощные международные посредники, как показала практика, ставят людей на ключевые должности в военных предприятиях Украины, чтобы полностью контролировать их потоки. Как в недавней истории, которая произошла в Укроборонпроме. Это такой бизнес", - подчеркнул он.

Справка: 3 Декабря в Укроборонпроме СБУ провела обыски в рамках уголовного производства по факту госизмены. Впрочем, по некоторым данным, это дело мотивировано конкурентной войной между двумя пакистанскими агентами.

Иногда борьба между агентами сопровождается даже летальным исходом, рассказал Павел Барбул.

"Некоторых агентов - посредников отравляют, некоторые случайно погибают под автобусами и в автокатастрофах. Это тяжелая работа, которая имеет иногда свои последствия. Но это рынок, это геополитика, бизнес. Все страны на этом рынке участвуют, и нет ни одного государства в мире, которое экспортирует продукцию вооружения и которое не работает с такими людьми в разных государствах. Где-то это курируется разведкой, где проводится секретными приказами", - отметил он.

Такая ожесточенная борьба объясняется банально: агенты получают комиссионные с продажи военно-технического оборудования. При этом платят комиссионные как страны - заказчики, так и страны-исполнители, отметил Павел Барбул. И что важно, речь не идет о расходах государства на эти услуги, как иногда ошибочно думают правоохранители - комиссии уплачиваются со сверхприбыли исполнителей, уточнил он.

"Если вы продали что-то с прибылью и часть из этих доходов пошла на маркетинговые расходы, то здесь можно украсть? Если вы что-то продали со сверхприбылями (т.е. предприятие считает, что изделие стоит 100 долларов, приходит агент, который говорит, что мы продадим ваши изделия по 200 долларов, но из них 20% - 40% отдайте мне, а вы заберите 160, и предприятие получает сверхприбыль), то это называется не украли, а заработали больше, чем ожидали. И здесь, к сожалению, наши правоохранительные органы, возможно, не понимают, но часто это исключительно проплаченные и сфальсифицированные истории, поддельные с целью преследования своих коммерческих интересов в интересах определенных людей, и часто не из этой страны. Потому что когда инкриминируется ущерб, а по данным финотчетности предприятия есть сверхприбыль, то это такие вещи, которые противоречат здравому смыслу", - прокомментировал бывший руководитель "Спецтехноэкспорта".

На уточняющий вопрос, есть ли украинские агенты, которые сопровождают контракты, Барбул ответил, что, к сожалению, таких нет.

"Лоббистской, к сожалению, сегодня нет - ни одной такой профессиональной компании. С одной стороны в Украине запрещен лоббизм, это сразу назовут коррупцией. Есть риск. Второй момент: некомфортное ведения бизнеса, в отличие от хабов в тех же ОАЭ", - подчеркнул он.

Справка: ГП "Спецтехноэкспорт" - одна из крупнейших компаний-спецэкспортеров Украины в составе ГК "Укроборонпром". Она специализируется на экспорте и импорте оружия, военной продукции и технологий, а также техники специального назначения.

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