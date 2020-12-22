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Колишній керівник "Спецтехноекспорту" Барбул розповів про загадковий світ агентів Укроборонпрому

Київ • УНН

 • 24881 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Керівник "Спецтехноекспорту" у 2015-2018 роках Павло Барбул в інтерв’ю УНН розповів, хто такі агенти Укроборонпрому, на чому вони заробляють, і чому від їх послуг так важко відмовитися.

Колишній керівник "Спецтехноекспорту" Барбул розповів про загадковий світ агентів Укроборонпрому

"Кожен новий керівник Укроборонпрому каже, що з агентськими потрібно покінчити. Але проходить рівно два місяці - він починає вникати, їздити з делегаціями за кордон, отримувати візитки "потрібних" компаній - і якщо у нього вистачає потім сміливості, виходить і каже: дійсно, так працює весь ринок", - зазначає Павло Барбул.

За його словами, агентські послуги для Укроборонпрому по суті не відрізняються від аналогічних в інших сферах.

"Ви купуєте пляшку води або мобільний телефон, а хтось в цей час отримує комісію за те, що завів цього виробника або компанію на наш ринок. Ви купуєте будинок, машину, що завгодно, а якийсь посередник отримує за це гроші", - пояснив Павло Барбул.

Відмовитися від послуг агентів потенційно можливо, але собі у "мінус", продовжив він.

"У деяких країнах потенційно можливо відмовитися, а в деяких без них не відбувається жодна дія. В інших - прямо передбачено, що кожна іноземна держава, яка хоче працювати на міжнародному ринку, має знайти собі місцевого посередника, який буде представляти її інтереси в Міноборони. У будь-якому випадку, складніше, коли на місці відсутній представник", - зазначив Павло Барбул.

При цьому самі агенти ведуть потужну конкурентну боротьбу між собою, продовжив екскерівник "Спецтехноекспорту".

"Вони конкурують між собою, організовують переслідування тут, воюють там за посади. Потужні міжнародні посередники, як показала практика, ставлять людей на ключові посади у військових підприємствах України, щоб повністю контролювати їх потоки. Як за недавньої історії, яка сталася в Укроборонпромі. Це такий бізнес", - наголосив він.

Довідково: 3 грудня в Укроборонпромі СБУ провела обшуки в рамках кримінального провадження за фактом держзради. Втім, за деякими даними, це справа мотивована конкурентною війною між двома пакистанськими агентами.

Інколи боротьба між агентами супроводжується навіть летальними випадками, розповів Павло Барбул.

"Деяких агентів - посередників отруюють, деякі випадково гинуть під автобусами і в автокатастрофах. Це важка робота, яка має іноді свої наслідки. Але це ринок, це геополітика, бізнес. Всі країни на цьому ринку беруть участь, і немає жодної держави в світі, яка експортує продукцію озброєння і яка не працює з такими людьми в різних державах. Десь це курується розвідкою, десь проводиться секретними наказами", - вказав він.

Така запекла боротьба пояснюється банально: агенти отримують комісійні з продажу військово-технічного обладнання. При цьому сплачують комісійні як країни - замовники, так і країни -виконавці, зазначив Павло Барбул. І що важливо, мова не йде про витрати держави на ці послуги, як іноді помилково думають правоохоронці - комісії сплачуються з надприбутку виконавців, уточнив він.

"Якщо ви продали щось з прибутком і частина з цих прибутків пішла на маркетингові витрати, то що тут можна вкрасти? Якщо ви щось продали з надприбутками (тобто підприємство вважає, що виріб коштує 100 доларів, приходить агент, який говорить, що ми продамо ваші вироби за 200 доларів, але з них 20% - 40% віддайте мені, а ви заберіть 160, і підприємство отримує надприбуток), то це називається не вкрали, а заробили більше, ніж очікували. І тут, на жаль, наші правоохоронні органи, можливо, не розуміють, але часто це виключно проплачені і сфальсифіковані історії, підроблені з метою переслідування своїх комерційних інтересів в інтересах певних людей, і часто не з цієї країни. Тому що коли інкримінується збиток, а за даними фінзвітності підприємства є надприбуток, то це такі речі, які суперечать здоровому глузду", - прокоментував колишній керівник "Спецтехноекспорту".

На уточнююче питання, чи є українські агенти, які супроводжують контракти, Барбул відповів, що, на жаль, таких немає.

"Лобістської, на жаль, сьогодні немає - жодної такої професійної компанії. З одного боку в Україні заборонений лобізм, це відразу назвуть корупцією. Є ризик. Другий момент: некомфортне ведення бізнесу, на відміну від хабів в тих же ОАЕ", - підкреслив він.

Довідка УНН: ДП “Спецтехноекспорт” — одна із найбільших компаній- спецекспортерів України у складі ДК “Укроборонпром”. Вона спеціалізується на експорті та імпорті зброї, військової продукції і технологій, а також техніки спеціального призначення.

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