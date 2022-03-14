Бывший генпрокурор Рябошапка пытался сбежать из Украины

Цитата

"В эти сложные для всей нашей страны минуты я хотел бы обратиться непосредственно к бывшему генеральному прокурору Украины Руслану Георгиевичу Рябошапке, который покидает нашу страну через КПП "Косино": "Дорогой Руслан Георгиевич, безусловно, как отец троих детей, вы имеете полное право покинуть Украину, и никто вас не задержит. Но я надеюсь, что у вас найдется секунда-другая, чтобы остановиться, обернуться и посмотреть в глаза десяткам миллионам людей, которые никуда не бегут. Возможно, еще секунда на то, чтобы посмотреть в глаза тем прокурорам, которым вы сломали карьеру, и которые никуда не бегут, более того, многие из них сейчас борется за нашу страну. Еще секунда на то, чтобы посмотреть в глаза тех прокуроров, которые ежедневно защищают нашу страну на рабочем месте. И уж совсем быстро, не посмотреть, опустить глаза перед действующей Генеральной прокуроршей Венедиктовой, в чехле от телефона которой оказалось больше мужества, чем у вас. Ни шагу назад, дорогой Руслан Георгиевич, знаете такой приказ? Так вот, в вашем случае, ни шагу назад в страну, когда мы победим. Это будет совсем неприлично, даже для вас. Счастливого пути, привет Франции, всегда любил эту страну", - написал Бужанский.

Детали

Позже он добавил, что Рябошапка представился отцом троих детей, но не показал документы, которые бы это подтверждали.

"Жизнь прекрасна и удивительна. И иногда она дает шанс стать героем. Последний шанс. Именно такой шанс получил экс-генеральный прокурор Рябошапка, оставленный нами 2,5 часа назад в момент бесстрашного бегства с родины через КПП Косино. Отчаянный Защитник Отечества, как мы уже писали ранее, представился не только Рябошапкой, но и отцом троих детей. И это давало ему основание бежать в женском платье как Керенский покинуть Украину", - сообщил нардеп.

По его словам "Рябошапка не смог предъявить детей, которых куда-то сопровождал за границу, и показать хоть какой-то документ, подтверждающий, что он их отец, или хотя бы мать". При этом он указал, что пограничники два часа проверяли экс-прокурора, после чего приняли решение запретить пересечение границы.

"Потому что Украина своих не бросает, друзья! Что ж, видимо придется переквалифицировать обратно в управдомы. Кстати, призывной возраст позволяет Руслану Георгиевичу командовать десантно-штурмовой бригадой хоть завтра! Посвящаю этот вечер всем настоящим прокурорам, хорошего вам настроения, друзья!" - подытожил Бужанский.