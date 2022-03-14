Бывший генпрокурор Рябошапка пытался сбежать из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сегодня, 14 марта, пытался покинуть территорию Украины через КПП "Косино". Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, передает УНН.
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"В эти сложные для всей нашей страны минуты я хотел бы обратиться непосредственно к бывшему генеральному прокурору Украины Руслану Георгиевичу Рябошапке, который покидает нашу страну через КПП "Косино": "Дорогой Руслан Георгиевич, безусловно, как отец троих детей, вы имеете полное право покинуть Украину, и никто вас не задержит. Но я надеюсь, что у вас найдется секунда-другая, чтобы остановиться, обернуться и посмотреть в глаза десяткам миллионам людей, которые никуда не бегут. Возможно, еще секунда на то, чтобы посмотреть в глаза тем прокурорам, которым вы сломали карьеру, и которые никуда не бегут, более того, многие из них сейчас борется за нашу страну. Еще секунда на то, чтобы посмотреть в глаза тех прокуроров, которые ежедневно защищают нашу страну на рабочем месте. И уж совсем быстро, не посмотреть, опустить глаза перед действующей Генеральной прокуроршей Венедиктовой, в чехле от телефона которой оказалось больше мужества, чем у вас. Ни шагу назад, дорогой Руслан Георгиевич, знаете такой приказ? Так вот, в вашем случае, ни шагу назад в страну, когда мы победим. Это будет совсем неприлично, даже для вас. Счастливого пути, привет Франции, всегда любил эту страну", - написал Бужанский.
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Позже он добавил, что Рябошапка представился отцом троих детей, но не показал документы, которые бы это подтверждали.
"Жизнь прекрасна и удивительна. И иногда она дает шанс стать героем. Последний шанс. Именно такой шанс получил экс-генеральный прокурор Рябошапка, оставленный нами 2,5 часа назад в момент бесстрашного бегства с родины через КПП Косино. Отчаянный Защитник Отечества, как мы уже писали ранее, представился не только Рябошапкой, но и отцом троих детей. И это давало ему основание бежать в женском платье как Керенский покинуть Украину", - сообщил нардеп.
По его словам "Рябошапка не смог предъявить детей, которых куда-то сопровождал за границу, и показать хоть какой-то документ, подтверждающий, что он их отец, или хотя бы мать". При этом он указал, что пограничники два часа проверяли экс-прокурора, после чего приняли решение запретить пересечение границы.
"Потому что Украина своих не бросает, друзья! Что ж, видимо придется переквалифицировать обратно в управдомы. Кстати, призывной возраст позволяет Руслану Георгиевичу командовать десантно-штурмовой бригадой хоть завтра! Посвящаю этот вечер всем настоящим прокурорам, хорошего вам настроения, друзья!" - подытожил Бужанский.