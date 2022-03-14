Колишній генпрокурор Рябошапка намагався втекти з України

Цитата

"У ці найскладніші для всієї нашої країни хвилини я хотів би звернутися безпосередньо до колишнього генерального прокурора України Руслана Георгійовича Рябошапки, який покидає нашу країну через КПП "Косино": "Дорогий Руслане Георгійовичу, безумовно, як батько трьох дітей, ви маєте повне право покинути Україну, і ніхто вас не затримуватиме. Але я сподіваюся, що у вас знайдеться секунда-друга, щоб зупинитися, обернутися і подивитися в очі десяткам мільйонам людей, які нікуди не біжать. Можливо, ще секунда на те, щоб подивитися в очі тим прокурорам, яким ви зламали кар'єру, і які нікуди не біжать, більш того, багато хто з них зараз бореться за нашу країну. Ще секунда на те, щоб подивитися у вічі тих прокурорів, які щодня захищають нашу країну на робочому місці. І вже зовсім швидко, не подивитися, опустити очі перед чинною Генеральною прокуроркою Венедиктовою, у чохлі від телефону якої виявилося більше мужності, ніж у вас. Ні кроку назад, дорогий Руслане Георгійовичу, знаєте такий наказ? Так от, у вашому випадку, ні кроку назад у країну, коли ми переможемо. Це буде зовсім непристойно, навіть для вас. Щасливого шляху, привіт Франції, завжди любив цю країну", - написав Бужанський.

Деталі

Пізніше він додав, що Рябошапка представився батьком трьох дітей, але не показав документи, які б це підтверджували.

"Життя прекрасне і дивовижне. І іноді воно дає шанс стати героєм. Останній шанс. Саме такий шанс отримав екс-генеральний прокурор Рябошапка, залишений нами 2,5 години тому в момент безстрашної втечі з Батьківщини через КПП Косино. Відчайдушний Захисник Вітчизни, як ми вже писали раніше, представився не тільки Рябошапкою, а й батьком трьох дітей. І це давало йому підставу бігти в жіночій сукні як Керенський покинути Україну", - повідомив нардеп.

За його словами, "Рябошапка не зміг пред'явити дітей, яких кудись супроводжував за кордон, і показати хоч якийсь документ, що підтверджує, що він їх батько, або хоча б мати". При цьому він вказав, що прикордонники дві години перевіряли екс-прокурора, після чого прийняли рішення заборонити йому перетин кордону.

"Тому що Україна своїх не кидає, друзі! Що ж, мабуть доведеться перекваліфікувати назад в управдоми. До речі, призовний вік дозволяє Руслану Георгійовичу командувати десантно-штурмовою бригадою хоч завтра! Присвячую цей вечір всім справжнім прокурорам, гарного вам настрою, друзі!"- підсумував Бужанський.