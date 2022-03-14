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Колишній генпрокурор Рябошапка намагався втекти з України

Колишній генпрокурор Рябошапка намагався втекти з України

Київ • УНН

 • 340216 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка сьогодні, 14 березня, намагався покинути територію України через КПП "Косино". Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський, передає УНН.

Цитата

"У ці найскладніші для всієї нашої країни хвилини я хотів би звернутися безпосередньо до колишнього генерального прокурора України Руслана Георгійовича Рябошапки, який покидає нашу країну через КПП "Косино": "Дорогий Руслане Георгійовичу, безумовно, як батько трьох дітей, ви маєте повне право покинути Україну, і ніхто вас не затримуватиме. Але я сподіваюся, що у вас знайдеться секунда-друга, щоб зупинитися, обернутися і подивитися в очі десяткам мільйонам людей, які нікуди не біжать. Можливо, ще секунда на те, щоб подивитися в очі тим прокурорам, яким ви зламали кар'єру, і які нікуди не біжать, більш того, багато хто з них зараз бореться за нашу країну. Ще секунда на те, щоб подивитися у вічі тих прокурорів, які щодня захищають нашу країну на робочому місці. І вже зовсім швидко, не подивитися, опустити очі перед чинною Генеральною прокуроркою Венедиктовою, у чохлі від телефону якої виявилося більше мужності, ніж у вас. Ні кроку назад, дорогий Руслане Георгійовичу, знаєте такий наказ? Так от, у вашому випадку, ні кроку назад у країну, коли ми переможемо. Це буде зовсім непристойно, навіть для вас. Щасливого шляху, привіт Франції, завжди любив цю країну", - написав Бужанський.

Деталі

Пізніше він додав, що Рябошапка представився батьком трьох дітей, але не показав документи, які б це підтверджували. 

"Життя прекрасне і дивовижне. І іноді воно дає шанс стати героєм. Останній шанс. Саме такий шанс отримав екс-генеральний прокурор Рябошапка, залишений нами 2,5 години тому в момент безстрашної втечі з Батьківщини через КПП Косино. Відчайдушний Захисник Вітчизни, як ми вже писали раніше, представився не тільки Рябошапкою, а й батьком трьох дітей. І це давало йому підставу бігти в жіночій сукні як Керенський покинути Україну", - повідомив нардеп.

За його словами, "Рябошапка не зміг пред'явити дітей, яких кудись супроводжував за кордон, і показати хоч якийсь документ, що підтверджує, що він їх батько, або хоча б мати". При цьому він вказав, що прикордонники дві години перевіряли екс-прокурора, після чого прийняли рішення заборонити йому перетин кордону.

"Тому що Україна своїх не кидає, друзі! Що ж, мабуть доведеться перекваліфікувати назад в управдоми. До речі, призовний вік дозволяє Руслану Георгійовичу командувати десантно-штурмовою бригадою хоч завтра! Присвячую цей вечір всім справжнім прокурорам, гарного вам настрою, друзі!"- підсумував Бужанський.

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