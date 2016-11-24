Бывший Генпрокурор не понимает, почему В.Януковича будут допрашивать как свидетеля

"Запланирована видеоконференция, во время которой будут осуществляться следственные действия, связанные с допросом Януковича в качестве свидетеля. Для меня это непонятно вопрос, потому что ему объявлено ​​подозрение, почему его будут допрашивать в качестве свидетеля", - сказал он.

Также В.Ярема рассказал, что ему из своих источников известно, что видеоконференцию спланировали адвокаты экс-беркутовцев, а также защитники В.Януковича.

"Насколько мне известно, опять же, это моя информация, следователи и процессуальные руководители Генеральной прокуратуры не очень в восторге от проведения этого следственного действия. Поэтому завтра будет очень интересно увидеть, как будет проводить следственный судья эту видеоконференцию, и дадут ли возможность следователям задать вопрос", - отметил бывший генпрокурор.

Напомним, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.

Также напомним, столичный суд решил допросить по видеосвязи В.Януковича 25 ноября.

Как сообщал УНН, по словам адвоката В. Януковича, допрос состоится, уже провели тестовый звонок.