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Бывший Генпрокурор не понимает, почему В.Януковича будут допрашивать как свидетеля

Киев • УНН

 • 14170 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Бывший Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема не понимает, почему экс-президента Виктора Януковича будут допрашивать как свидетеля, ведь ему было сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений. Об этом он сказал в эфире "112 Украина", передает УНН.

Бывший Генпрокурор не понимает, почему В.Януковича будут допрашивать как свидетеля

"Запланирована видеоконференция, во время которой будут осуществляться следственные действия, связанные с допросом Януковича в качестве свидетеля. Для меня это непонятно вопрос, потому что ему объявлено ​​подозрение, почему его будут допрашивать в качестве свидетеля", - сказал он.

Также В.Ярема рассказал, что ему из своих источников известно, что видеоконференцию спланировали адвокаты экс-беркутовцев, а также защитники В.Януковича.

"Насколько мне известно, опять же, это моя информация, следователи и процессуальные руководители Генеральной прокуратуры не очень в восторге от проведения этого следственного действия. Поэтому завтра будет очень интересно увидеть, как будет проводить следственный судья эту видеоконференцию, и дадут ли возможность следователям задать вопрос", - отметил бывший генпрокурор.

Напомним, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.

Также напомним, столичный суд решил допросить по видеосвязи В.Януковича 25 ноября.

Как сообщал УНН, по словам адвоката В. Януковича, допрос состоится, уже провели тестовый звонок.

Украинские Национальные Новости

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