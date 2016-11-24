Колишній Генпрокурор не розуміє, чому В.Януковича допитуватимуть як свідка

“Запланована відеоконференція, під час якої будуть здійснюватися слідчі дії, пов’язані з допитом Януковича, як свідка. Для мене це незрозуміле питання, тому що йому оголошена підозра, чому його будуть допитувати як свідка”, — сказав він.

Також В.Ярема розповів, що йому зі своїх джерел відомо, що відеоконференцію спланували адвокати екс-беркутівців, а також захисники В.Януковича.

“На скільки мені відомо, знову ж таки, це моя інформація, слідчі і процесуальні керівники Генеральної прокуратури не дуже в захваті від проведення цієї слідчої дії. Тому завтра буде дуже цікаво побачити, як буде проводити слідчий суддя цю відеоконференцію, і чи дадуть можливість слідчим поставити питання”, — зазначив колишній Генпрокурор.

Нагадаємо, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.

Також нагадаємо, столичний суд вирішив допитати по відеозв’язку В.Януковича 25 листопада.

Як повідомляв УНН, за словами адвоката В. Януковича, допит відбудеться, вже провели тестовий дзвінок.