Бывший футболист "Шахтера" принес "Челси" первый выигрыш в сезоне ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Лондонский "Челси" посетил французского "Лилля" на стадион "Пьер Моруа" в рамках встречи второго тура групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает корреспондент УНН.
Молодой нападающий "Аристократов" Тэмми Абрахам изменил цифры на табло в середине тайма, когда хозяева ошиблись с созданием искусственного офсайда. Не более 10 минут понадобилось французам чтобы выровнять положение. Осимен забил гол благодаря скачку и удара головой после подачи бам с углового.
Автором победного гола в противостоянии стал бразилец Виллиан, ранее выступал за донецкий "Шахтер". Полузащитник решился на удар слета, и мяч отскочил от газона и перелетел за шиворот голкиперу - 1:2.
Таким образом, "Челси" набрал первые три очка в группе Н. "Лилль" идет без зачетных баллов.
Заметим, что "Лилль" не может победить в десяти домашних еврокубковых матчах подряд (6 поражений).