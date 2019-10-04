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Бывший футболист "Шахтера" принес "Челси" первый выигрыш в сезоне ЛЧ

Киев • УНН

 • 10210 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Лондонский "Челси" посетил французского "Лилля" на стадион "Пьер Моруа" в рамках встречи второго тура групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает корреспондент УНН.

Бывший футболист "Шахтера" принес "Челси" первый выигрыш в сезоне ЛЧ

Молодой нападающий "Аристократов" Тэмми Абрахам изменил цифры на табло в середине тайма, когда хозяева ошиблись с созданием искусственного офсайда. Не более 10 минут понадобилось французам чтобы выровнять положение. Осимен забил гол благодаря скачку и удара головой после подачи бам с углового.

Автором победного гола в противостоянии стал бразилец Виллиан, ранее выступал за донецкий "Шахтер". Полузащитник решился на удар слета, и мяч отскочил от газона и перелетел за шиворот голкиперу - 1:2.

Таким образом, "Челси" набрал первые три очка в группе Н. "Лилль" идет без зачетных баллов.

Заметим, что "Лилль" не может победить в десяти домашних еврокубковых матчах подряд (6 поражений).

Украинские Национальные Новости

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