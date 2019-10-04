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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Колишній футболіст "Шахтаря" приніс "Челсі" перший виграш в сезоні ЛЧ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Лондонський "Челсі" завітав до французького "Лілля" на стадіон "П'єр Моруа" в рамках зустрічі другого туру групової стадії Ліги чемпіонів, повідомляє кореспондент УНН.

Колишній футболіст "Шахтаря" приніс "Челсі" перший виграш в сезоні ЛЧ

Молодий нападник "Аристократів" Теммі Абрахам змінив цифри на табло в середині тайму, коли господарі помилилися зі створенням штучного офсайду. Трохи більше 10 хвилин знадобилося французам аби вирівняти становище. Осімен забив гол завдяки стрибку та удару головою після подачі Бамби з кутового.

Автором переможного голу у протистоянні став бразилець Вілліан, який раніше виступав за донецький "Шахтар". Півзахисник наважився на удар зльоту, і м'яч відскочив від газону та перелетів за комірець голкіперу – 1:2.

Таким чином, "Челсі" набрав перші три очки в групі Н. "Лілль" йде без залікових балів.

Зауважимо, що "Лілль" не може перемогти в десяти домашніх єврокубкових матчах поспіль (6 поразок).

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