Колишній футболіст "Шахтаря" приніс "Челсі" перший виграш в сезоні ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Лондонський "Челсі" завітав до французького "Лілля" на стадіон "П'єр Моруа" в рамках зустрічі другого туру групової стадії Ліги чемпіонів, повідомляє кореспондент УНН.
Молодий нападник "Аристократів" Теммі Абрахам змінив цифри на табло в середині тайму, коли господарі помилилися зі створенням штучного офсайду. Трохи більше 10 хвилин знадобилося французам аби вирівняти становище. Осімен забив гол завдяки стрибку та удару головою після подачі Бамби з кутового.
Автором переможного голу у протистоянні став бразилець Вілліан, який раніше виступав за донецький "Шахтар". Півзахисник наважився на удар зльоту, і м'яч відскочив від газону та перелетів за комірець голкіперу – 1:2.
Таким чином, "Челсі" набрав перші три очки в групі Н. "Лілль" йде без залікових балів.
Зауважимо, що "Лілль" не може перемогти в десяти домашніх єврокубкових матчах поспіль (6 поразок).