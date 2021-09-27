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Бывший чемпион мира Хэй назвал идеальным выступление Усика в бою с Джошуа

Бывший чемпион мира Хэй назвал идеальным выступление Усика в бою с Джошуа

Киев  •  УНН

 • 20489 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Экс-чемпион мира по боксу Дэвид Хэй отметил выступление и победу чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), передает УНН со ссылкой на Youtube-канал "iFL TV".

Цитата

По мнению Хэя, Усик лишь однажды пропустил ощутимый удар от Джошуа.

"Итак, у нас появился новый объединенный чемпион в супертяжелом весе, и его имя - Александр Усик. И он показал идеальное выступление, побив Джошуа, теперь уже бывшего чемпиона. Судейское решение было вполне очевидным, Усик неоднократно потряс Эй Джея и всего один раз побывал в неприятной ситуации. И вы должны отдать ему должное", - начал британец.

Несмотря на выигрыш Усика Хэй признался, что не верил в настоящий результат перед боем.

"Я не верил в то, что Усик сможет реализовать свой "геймплан" на этот бой. Джошуа же следовало больше пользоваться своей силой, чтобы остановить его и подавить, однако он не сделал этого. Ему не стоило ввязываться в боксерский матч с лучшим боксером", - добавил Хэй.

Справка

Усик стал лишь третьим боксером в истории, который сначала завоевал чемпионский титул в тяжелом весе, а после этого - в супертяжелом весе.

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